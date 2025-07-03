«Я хотел убить врача»: вооруженный пациент напал на сотрудников иркутской больницы

В Иркутске пациент с ножом напал на врачей, двое в тяжелом состоянии
Фото: iStock/0c9t4kem

Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников городской клинической больницы №8 Иркутска. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, заместитель главврача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии.



Главврач больницы Жанны Есева рассказала, что нападавший неоднократно угрожал медработникам. По ее словам, которые приводит портал «ИрСити», больше года назад пациент открыто заявлял о намерении расправиться с врачами, после чего его принудительно помещали в психдиспансер на четыре месяца.

Телеграм-канал Babr Mash опубликовал видео задержания мужчины, которого скрутили и прижали к столу.

«Я хотел убить врача. <...> Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — заявил злоумышленник.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Лидия Пономарева

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