«Я хотел убить врача»: вооруженный пациент напал на сотрудников иркутской больницы

03 июля 2025, 08:31

В Иркутске пациент с ножом напал на врачей, двое в тяжелом состоянии

Фото: iStock/0c9t4kem

Мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников городской клинической больницы №8 Иркутска. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, заместитель главврача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии.





Главврач больницы Жанны Есева рассказала, что нападавший неоднократно угрожал медработникам. По ее словам, которые приводит портал «ИрСити», больше года назад пациент открыто заявлял о намерении расправиться с врачами, после чего его принудительно помещали в психдиспансер на четыре месяца.



Телеграм-канал Babr Mash опубликовал видео задержания мужчины, которого скрутили и прижали к столу.



«Я хотел убить врача. <...> Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — заявил злоумышленник.