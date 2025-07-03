Hindustan Times: в Индии учительница элитной школы изнасиловала подростка
В Индии преподавательница английского языка одной из лучших школ Мумбаи более года насиловала 16-летнего подростка. Об этом сообщает Hindustan Times.
В результате 40-летнюю женщину арестовали. О насилии над собой рассказал сам школьник. Как оказалось, учительница начала домогаться до подростка в конце 2023 года, а уже в 2024 она открыто добивалась от школьника сексуального контакта. Подросток не проявлял интереса к преподавателю, поэтому та привлекла для помощи подругу.
Она попыталась убедить мальчика в том, что интимная связь между взрослыми женщинами и несовершеннолетними уже давно является нормальным. По итогу школьника убедили, и он встретился с учительницей. Последняя увезла подростка в уединенное место и изнасиловала. Далее преподаватель более года отвозила мальчика в пятизвездочные отели, где между ними происходил секс. Предварительно при встречах она напаивала подростка алкоголем.
В итоге несовершеннолетний признался родителям о насилии. Те заявили в полицию только после выпускного, чтобы не создавать проблем сыну. В результате у него развилась депрессия. Полиция арестовала учительницу и ее подругу.
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