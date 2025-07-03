AFP: в результате крушения парома у Бали погибли не менее четырех человек
Не менее четырех человек погибли в результате крушения парома у берегов индонезийского острова Бали. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«Как минимум четыре человека погибли и 23 были спасены после того, как паром, перевозивший 65 человек, затонул на пути к индонезийскому острову Бали», — передает издание.
На данный момент известно, что на пароме находилось 65 человек, среди которых 53 пассажира. Ранее была неизвестна судьба 61 гражданина. О причинах крушения парома пока неизвестно.