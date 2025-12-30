В Подмосковье молодые медики скорой помощи дали клятву верности профессии

30 декабря 2025, 22:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московская областная станция скорой помощи провела круглый стол для наставников и их подопечных – молодых медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В заседании круглого стола участвовали опытные и начинающие медработники 53 подстанций. 287 молодых специалистов – фельдшеров, медсестёр и медбратьев – выдержали все испытания в период стажировки под руководством наставников – лидеров профессии.

«Передача практического опыта – ключевой механизм подготовки квалифицированных кадров. Наставник не просто обучает подопечных навыкам, но и транслирует корпоративные ценности, этические нормы и культуру взаимопомощи. Эффективное наставничество сокращает период адаптации молодых специалистов и снижает кадровые риски», – сказал главврач скорой помощи Московской области Константин Маслов.