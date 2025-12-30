В больницах Подмосковья установили четыре единицы тяжёлой медтехники
Четыре единицы тяжёлой медицинской техники — рентген-аппарат, ангиограф и два аппарата для компьютерной томографии — установили в больницах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Общая стоимость новых аппаратов составила свыше 330,7 млн рублей.
«Благодаря этой медицинской технике специалисты могут проводить более точную диагностику, а помощь пациентам станет доступнее», — сказал зампред областного правительства — глава регионального Минздрава Максим Забелин.КТ получили Щёлковская больница и Московский противотуберкулёзный диспансер, рентген-аппарат — Раменская больница, а ангиограф — Воскресенская больница.
Технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее сообщалось, что врачи Орехово-Зуевской больницы удалили двухлетнему мальчику аппендикс малоинвазивным способом.