В Подмосковье можно управлять коммунальными услугами посредством онлайн-сервиса

12 августа 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Для жителей Подмосковья работает единый цифровой сервис – личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Об этом напомнили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





С помощью этого сервиса можно дистанционно управлять платежами и расчётами за ЖКУ, видеть правила и формулы начислений, консультироваться со специалистами МосОблЕИРЦ по видеосвязи, заказывать и получать услуги онлайн.

«Среди преимуществ сервиса – возможность оплачивать счета за коммунальные услуги в удобное время, видеть историю начислений; получение документов мгновенно с хранением в архиве приложения; онлайн-передача показаний счётчиков воды, электричества и тепла; своевременные напоминания о сроках поверки приборов учёта и многое другое», – сказали в ведомстве.