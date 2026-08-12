В Подмосковье можно управлять коммунальными услугами посредством онлайн-сервиса
Для жителей Подмосковья работает единый цифровой сервис – личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Об этом напомнили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
С помощью этого сервиса можно дистанционно управлять платежами и расчётами за ЖКУ, видеть правила и формулы начислений, консультироваться со специалистами МосОблЕИРЦ по видеосвязи, заказывать и получать услуги онлайн.
«Среди преимуществ сервиса – возможность оплачивать счета за коммунальные услуги в удобное время, видеть историю начислений; получение документов мгновенно с хранением в архиве приложения; онлайн-передача показаний счётчиков воды, электричества и тепла; своевременные напоминания о сроках поверки приборов учёта и многое другое», – сказали в ведомстве.Сервис доступен каждый день с 6 до 23 часов. Помимо этого ежедневно с 8 до 22 часов работает линия МосОблЕИРЦ, где операторы отвечают на волнующие жителей вопросы. Номер телефона: +7(499) 444-01-00.