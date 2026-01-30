В Челябинске оправдали мужчину за убийство главреда газеты «Курганские вести»

30 января 2026, 12:35

Фото: iStock/Zolnierek

В Челябинском суде присяжные оправдали Ивана Курпишева по делу об убийстве бывшего главреда газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.