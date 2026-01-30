В Челябинске оправдали мужчину за убийство главреда газеты «Курганские вести»
В Челябинском суде присяжные оправдали Ивана Курпишева по делу об убийстве бывшего главреда газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Курпишева отпустили прямо из зала суда, тогда как его бывшего адвоката Александра Штингера признали частично виновным и оставили под стражей. Кирсанов занимал пост главреда почти 25 лет назад. По версии следствия, в мае 2001 года он готовил статью, после чего, как предполагают, на него нацелилась криминальная элита Кургана. 17 мая журналист не дошел до редакции, а через несколько дней в его гараже нашли кровь, но тело так и не нашли.
Расследование возобновили в 2021 году. Новая экспертиза ДНК выявила биоматериалы Курпишева и Штингера, после чего обоих задержали. Следствие полагало, что они могли быть связаны с Курганским преступным сообществом, включая ОПГ «Локомотив». Позже удалось установить других причастных к исчезновению Кирсанова. При этом самого Курпишева присяжные оправдали.
