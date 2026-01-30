В Москве ледяная глыба убила женщину на улице Хавская
В Москве женщина погибла от обрушившейся ледяной глыбой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Трагедия произошла в Даниловском районе на улице Хавская. Пострадавшая проходила рядом с домом, когда на неё рухнула сосулька.
Медики прибыли на место и констатировали смерть. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
