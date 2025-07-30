В Подмосковье мужчина два года насиловал 12-летнюю падчерицу и ее подругу
В Московской области 33-летний мужчина два года насиловал свою 12-лентюю падчерицу и ее подругу. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как рассказали изданию в региональном СК, Солнечногорский суд приговорил местного жителя к 18 годам колонии за данное преступление. В его отношении были возбуждены уголовные дела по пяти уголовным делам.
Мужчину признали виновным в «насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», в «изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», в «насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней», в «изнасиловании несовершеннолетней», и в «понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
Ранее «МК» сообщало, что данный мужчина насиловал подростков с января 2022 года по февраль 2024 года. О преступлении стало известно после того, как одна из пострадавших рассказала об этом своему отцу.
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