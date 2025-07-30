Рецидивист из Ногинска снял с собутыльника золотые украшения на 220 тысяч рублей

30 июля 2025, 14:19

оригинал Фото: istockphoto.com/megakunstfoto

Полиция задержала ранее судимого жителя Ногинска по подозрению в краже ювелирных изделий у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Следствие установило, что задержанный и его приятель вместе выпивали в гараже. Когда собутыльник заснул, злоумышленник снял с него золотые украшения. Затем он продал украденное, а деньги потратил.





«Общая сумма ущерба от кражи составила около 220 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.