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Рецидивист из Ногинска снял с собутыльника золотые украшения на 220 тысяч рублей

оригинал Фото: istockphoto.com/megakunstfoto

Полиция задержала ранее судимого жителя Ногинска по подозрению в краже ювелирных изделий у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Следствие установило, что задержанный и его приятель вместе выпивали в гараже. Когда собутыльник заснул, злоумышленник снял с него золотые украшения. Затем он продал украденное, а деньги потратил.

«Общая сумма ущерба от кражи составила около 220 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в лесу в Турции нашли тело россиянина с мешком на голове и заклеенным скотчем ртом. Рядом с телом была обнаружена записка на русском языке.
Лев Каштанов

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