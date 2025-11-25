В Подмосковье мужчина год ходил с осколком снайперской пули в глазу

25 ноября 2025, 11:51

Фото: iStock/FabrikaCr

В Подмосковье 45-летний мужчина обратился к медикам с резкой болью в глазу. При обследовании хирурги обнаружили в глазнице маленький металлический осколок длиной полсантиметра и экстренно провели двухчасовую операцию, иначе пациент мог потерять зрение.