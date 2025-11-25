В Подмосковье мужчина год ходил с осколком снайперской пули в глазу
В Подмосковье 45-летний мужчина обратился к медикам с резкой болью в глазу. При обследовании хирурги обнаружили в глазнице маленький металлический осколок длиной полсантиметра и экстренно провели двухчасовую операцию, иначе пациент мог потерять зрение.
Как сообщает Telegramканал Baza, осколок оказался частью снайперской пули, полученной мужчиной в прошлом году во время боевых действий на Украине. Пуля пробила бронешлем, изменила траекторию и разлетелась на части, попав в лицевую кость.
Ранее врачи уже удаляли другие осколки, но один «лепесток» оставался в глазнице — мужчина целый год даже не ощущал его присутствия.
