Ребенок отравился угарным газом и погиб в российском регионе

Фото: istockphoto/Akintevs

Ребенок скончался от отравления угарным газом в Дагестане. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике в Telegram.



Инцидент случился в Кизилюртовском районе. По предварительным данным, погибший находился в ванной комнате и отравился из-за неисправности газового оборудования, в частности, водонагревателя.

В связи с происшествием возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Следственном комитете не раскрыли информацию о конкретных фигурантах дела.

Никита Кротов

