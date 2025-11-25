Ребенок отравился угарным газом и погиб в российском регионе
СК: Ребенок отравился угарным газом и погиб в Дагестане
Ребенок скончался от отравления угарным газом в Дагестане. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике в Telegram.
Инцидент случился в Кизилюртовском районе. По предварительным данным, погибший находился в ванной комнате и отравился из-за неисправности газового оборудования, в частности, водонагревателя.
В связи с происшествием возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В Следственном комитете не раскрыли информацию о конкретных фигурантах дела.
Ранее сообщалось, что пенсионера из Москвы обвинили в применении «схемы Долиной» по отъему жилья.
Читайте также: