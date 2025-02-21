ФСБ сорвала планы восьми россиян совершить теракты в местах дислокации ВС РФ

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Сотрудники ФСБ сорвали планы восьми граждан РФ из шести регионов совершить по заданию спецслужб Украины теракты в местах дислокации ВС РФ. Все они задержаны и приговорены к наказанию со сроками лишения свободы от 16 до 22 лет.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что возраст всех задержанных россиян составляет от 20 до 30 лет. Все они совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций по заданию украинских спецслужб. Далее они планировали совершить теракты в местах дислокации ВС РФ.
В ведомстве пояснили, что вербовка россиян происходила через мессенджеры WhatsApp и Telegram и другие открытые интернет-площадки через объявления о «быстром заработке».
Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия и полностью доказали причастность задержанных к диверсионно-террористической деятельности Все они приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет.
В ведомстве предупредили, что украинские спецслужбы привлекают россиян к совершению диверсий и убеждают, что их действия будут рассматриваться как преступления небольшой тяжести, обещая за выполнение заданий вознаграждение порядка 30 тысяч рублей.
«Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения», — подчеркнули в ФСБ.
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Элина Позднякова