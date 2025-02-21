Правительственный Aurus Senat попал в ДТП около Красной площади

Фото: iStock/Anton Vakhrushev
Правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, премиальный автомобиль принадлежит Минсельхозу.
Отмечается, что авария произошла около часа назад на улице Воздвиженка. Столкнулись три автомобиля – Aurus и два Mercedes (S-класс и GLS-класс). В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Судя по опубликованным кадрам, на место аварии уже прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи.
Известно, что ранее этот автомобиль использовала бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.
Читайте также:
Подмосковные спасатели предотвратили ДТП с автобусом, водитель которого потерял сознание
Росгвардеец пресёк опасную поездку лихача по шоссе Энтузиастов
Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом
Отмечается, что авария произошла около часа назад на улице Воздвиженка. Столкнулись три автомобиля – Aurus и два Mercedes (S-класс и GLS-класс). В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Судя по опубликованным кадрам, на место аварии уже прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи.
Известно, что ранее этот автомобиль использовала бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.
Читайте также:
Подмосковные спасатели предотвратили ДТП с автобусом, водитель которого потерял сознание
Росгвардеец пресёк опасную поездку лихача по шоссе Энтузиастов
Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом
Анастасия Чинкова