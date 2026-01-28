Достижения.рф

В Подмосковье мужчина получил переломы лица и черепа после падения со снегохода

44-летний житель Жуковского при падении со снегохода получил множественные переломы лица: повреждены лоб, носовые пазухи и челюсти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Для спасения жизни пациента бригада нейрохирургов и челюстно-лицевых хирургов провела семичасовую операцию. Сначала специалисты удалили осколки лобной кости, заднюю стенку пазухи и повреждённую слизистую, а полость пазухи заполнили аутокостной крошкой. Затем челюстно-лицевые хирурги собрали все фрагменты черепа, восстановили лоб, глазницы и обе челюсти, зафиксировав их титановыми мини-пластинами.

Мужчина выжил, прошёл первичную реабилитацию и его уже выписали из больницы. Ему предстоит длительный период восстановления.

