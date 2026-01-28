В Москве Росгвардия задержала приезжего, разгромившего музей в центре города

28 января 2026, 13:27

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который устроил погром в музее на Никитском бульваре в Москве. Инцидент произошёл рано утром 28 января в Центральном административном округе.