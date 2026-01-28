Достижения.рф

В Москве Росгвардия задержала приезжего, разгромившего музей в центре города

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который устроил погром в музее на Никитском бульваре в Москве. Инцидент произошёл рано утром 28 января в Центральном административном округе.



Росгвардейцы патрулировали территорию и получили сигнал «тревога» с одного из охраняемых культурных объектов. Группа немедленно выехала по указанному адресу. На месте правоохранители установили, что 24-летний приезжий незаконно проник в здание.

Для этого он разбил окно на втором этаже. Внутри музея мужчина разбил крупный аквариум и повредил несколько межкомнатных дверей. При задержании молодой человек сразу признал свою вину. Однако он заявил правоохранителям, что не помнит обстоятельств и деталей произошедшего.

После оформления необходимых документов задержанного доставили в отдел полиции. Там сотрудники начали дальнейшее разбирательство по факту незаконного проникновения и порчи имущества.

Ольга Щелокова

