В Москве Росгвардия задержала приезжего, разгромившего музей в центре города
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который устроил погром в музее на Никитском бульваре в Москве. Инцидент произошёл рано утром 28 января в Центральном административном округе.
Росгвардейцы патрулировали территорию и получили сигнал «тревога» с одного из охраняемых культурных объектов. Группа немедленно выехала по указанному адресу. На месте правоохранители установили, что 24-летний приезжий незаконно проник в здание.
Для этого он разбил окно на втором этаже. Внутри музея мужчина разбил крупный аквариум и повредил несколько межкомнатных дверей. При задержании молодой человек сразу признал свою вину. Однако он заявил правоохранителям, что не помнит обстоятельств и деталей произошедшего.
После оформления необходимых документов задержанного доставили в отдел полиции. Там сотрудники начали дальнейшее разбирательство по факту незаконного проникновения и порчи имущества.
