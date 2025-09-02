В Подмосковье мужчина приставал к девушкам, а после напал на прохожих с ножом

02 сентября 2025, 11:22

Фото: iStock/Diy13

В Подмосковье силовики задержали неадеквата, который сначала приставал к девушкам, а после угрожал ножом прохожим. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».





Инцидент случился на улице Добролюбова. Там мужчина сначала начал приставать к двум девушкам, с которыми настырно пытался познакомиться. Все дошло до того, что за подруг пришлось вступиться проходящим мимо прохожим.



После этого неадекват достал нож и начал угрожать им заступившимся за девушек людям. На место выехали сотрудники Росгвардии и задержали мужчину.





«Помимо ножа у мужчины так же был обнаружен газовый баллончик. Подозреваемый передан полиции для дальнейшего разбирательства», — передает Росгвардия.