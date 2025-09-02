Достижения.рф

Mash: на Камчатке стадо оленей затоптало детенышей, испугавшись вертолета

Фото: iStock/Matt_Gibson

На Камчатке стадо из полутора тысяч оленей затоптало детенышей, испугавшись вертолета. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.



Инцидент произошел в селе Апука. Воздушное судно доставило избирательную комиссию для досрочного голосования в удаленное от цивилизации место. Дикие животные проломили ограждение и затоптали детенышей в попытке сбежать от громкого звука, исходящего от вращающихся лопастей.

Отмечается, что оленята получили тяжелейшие травмы: у многих сломаны копыта, у некоторых вырваны рога вместе с кусками черепа.

Лидия Пономарева

