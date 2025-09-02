На Кубани задержали подозреваемого в убийстве «женщины-дюймовочки»
На Кубани был задержан подозреваемый в убийстве «женщины-дюймовочки» Татьяны Магомедовой. Арестованный 51-летний Олег Коваленко признался, что зарезал ее.
По данным telegram-канала Shot, подозреваемый сел в машину Mazda-3 убитой и нанес ей несколько ударов ножом. После он спрятал Татьяну и ее автомобиль в разных местах и скрылся.
Предварительно, причиной убийства является старый долг отца Магомедовой. Они с фигурантом совместно вели бизнес. Допрос Коваленко продолжается.
Ранее сообщалось о пропаже на Кубани «женщины-дюймовочки», которую разыскивали около двух недель. Свое прозвище она получила из-за миниатюрного роста, который составляет всего 145 сантиметров.
