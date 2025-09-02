Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не хотят общаться с ними

02 сентября 2025, 09:16

Фото: Медиасток.рф

Родственники фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не проявляют желания общаться с обвиняемыми. Об этом сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса, который проходит во Втором западном окружном военном суде.





По словам собеседника агентства, близкие подсудимых осознают серьезность ситуации и предпочитают держаться на расстоянии.





«За весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одного из ингушских обвиняемых», — отметил он.