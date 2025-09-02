Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не хотят общаться с ними
Родственники фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не проявляют желания общаться с обвиняемыми. Об этом сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса, который проходит во Втором западном окружном военном суде.
По словам собеседника агентства, близкие подсудимых осознают серьезность ситуации и предпочитают держаться на расстоянии.
«За весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одного из ингушских обвиняемых», — отметил он.
Дело о теракте в «Крокус Сити Холл» вызвало широкий общественный резонанс, его обсуждение продолжается в СМИ. Судебный процесс привлекает внимание как правозащитников, так и общественности, что подчеркивает важность и сложность рассматриваемых вопросов. В настоящее время судебные заседания продолжаются, и дальнейшие детали дела будут обнародованы по мере его продвижения.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус».