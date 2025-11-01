В Подмосковье мужчина разгромил посуду в магазине на 200 тысяч рублей

01 ноября 2025, 12:45

Фото: iStock/wernerimages

В Котельниках 37-летний житель Люберец устроил дебош в местном гипермаркете, разрушив кухонную утварь на сумму около 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в подмосковной Росгвардии.