В Подмосковье мужчина разгромил посуду в магазине на 200 тысяч рублей
В Котельниках 37-летний житель Люберец устроил дебош в местном гипермаркете, разрушив кухонную утварь на сумму около 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в подмосковной Росгвардии.
По прибытии сотрудники ведомства задержали мужчину. В отделе он объяснил свои действия тем, что первую тарелку разбил «на счастье», а затем, «войдя во вкус», уже не смог остановиться. Полки с посудой превратились в руины, добавили в ведомстве.
Задержанный проходит проверку на предмет административной и уголовной ответственности за причинённый ущерб.
