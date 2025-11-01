Достижения.рф

В Подмосковье мужчина разгромил посуду в магазине на 200 тысяч рублей

Фото: iStock/wernerimages

В Котельниках 37-летний житель Люберец устроил дебош в местном гипермаркете, разрушив кухонную утварь на сумму около 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в подмосковной Росгвардии.



По прибытии сотрудники ведомства задержали мужчину. В отделе он объяснил свои действия тем, что первую тарелку разбил «на счастье», а затем, «войдя во вкус», уже не смог остановиться. Полки с посудой превратились в руины, добавили в ведомстве.

Задержанный проходит проверку на предмет административной и уголовной ответственности за причинённый ущерб.

