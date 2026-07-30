В Подмосковье мужчина угнал свою проданную за долги машину

30 июля 2026, 09:16

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

31-летний житель Ухты угнал иномарку стоимостью около миллиона рублей, припаркованную у одного из домов в посёлке Молоково Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Оперативники выяснили, что злоумышленник вскрыл автомобиль, запустил двигатель и уехал. Маршрут удалось установить по записям с камер видеонаблюдения.





«Угонщика задержали в аэропорту Санкт-Петербурга, откуда он собирался улететь обратно в Ухту. Задержанный объяснил, что раньше машина принадлежала ему, но кредитная компания изъяла её за долги и продала. Мужчина выяснил местонахождение автомобиля и открыл его при помощи приложения в смартфоне, где сохранились данные доступа», — говорится в сообщении.