Россиянка таинственно исчезла в сербском Белграде при походе в ночной клуб

30 июля 2026, 06:39

SHOT: Россиянка таинственно исчезла в сербском Белграде около пяти дней назад

Фото: iStock/Sergey Dementyev

В сербском Белграде уже пятые сутки ищут 27-летнюю россиянку, которая перестала выходить на связь после того, как собралась в ночной клуб. Об этом сегодня утром сообщает Telegram-канал SHOT.





Девушка по имени Людмила 25 июля около 23:00 написала подруге, что планирует отдохнуть в клубе в муниципалитете Палилула. Однако после этого россиянка таинственным образом исчезла, ни на какие звонки знакомых и родственников она не отвечает.



