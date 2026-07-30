Россиянка таинственно исчезла в сербском Белграде при походе в ночной клуб
SHOT: Россиянка таинственно исчезла в сербском Белграде около пяти дней назад
В сербском Белграде уже пятые сутки ищут 27-летнюю россиянку, которая перестала выходить на связь после того, как собралась в ночной клуб. Об этом сегодня утром сообщает Telegram-канал SHOT.
Девушка по имени Людмила 25 июля около 23:00 написала подруге, что планирует отдохнуть в клубе в муниципалитете Палилула. Однако после этого россиянка таинственным образом исчезла, ни на какие звонки знакомых и родственников она не отвечает.
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Подруга пропавшей гражданки РФ Дарья не уверена, добралась ли та до заведения. Мать Людмилы уже подала заявление об исчезновении девушки в российскую полицию, однако для официального розыска в Сербии необходимо дождаться передачи документа через Интерпол — этот процесс еще не завершился.
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