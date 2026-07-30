Пьяная прогулка на лодке в Якутии обернулась гибелью двоих
В Якутии двое мужчин утонули после того, как их лодка перевернулась во время пьяной прогулки. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на службу спасения региона.
Трагедия произошла на реке Амга, когда трое мужчин возвращались с сенокоса. По предварительным сведениям, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент небольшое водное судно опрокинулось, и до берега смог добраться только один гражданин.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Тело первого погибшего обнаружили рядом с перевёрнутой лодкой на дне реки. Второго утонувшего нашли очевидцы в двух километрах от места трагедии. Точные обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что житель Кузбасса оказался на скамье подсудимых после того, как обычная ссора с соседкой переросла в опасную атаку с самодельным огнемётом. В результате действий мужчины был причинён ущерб почти на 40 тысяч рублей.
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