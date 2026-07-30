Пьяная прогулка на лодке в Якутии обернулась гибелью двоих

30 июля 2026, 07:13

В Якутии двое мужчин утонули при опрокидывании лодки

Фото: iStock/tilzit

В Якутии двое мужчин утонули после того, как их лодка перевернулась во время пьяной прогулки. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на службу спасения региона.