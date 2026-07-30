Американец с палкой в пробитом боку спустился с горы пешком, чтобы не платить за спасение

30 июля 2026, 07:03

Американец спустился с горы с треккинговой палкой в боку, чтобы не платить за спасение

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

В американском штате Монтана мужчина с травмой, угрожающей жизни, отказался от вызова спасателей и прошёл 16 километров по горам, чтобы не платить за дорогостоящую эвакуацию на вертолёте. Об этом сообщает The New York Times (NYT).





На прошлой неделе житель Монтаны Дэвид Чифальди совершал восхождение на Гранит-Пик вместе с двумя друзьями. За 300 метров до вершины он поскользнулся и упал на свою треккинговую палку. Та вошла в бок чуть ниже левой руки и вышла через спину. Будучи медбратом отделения неотложной помощи, пострадавший оценил своё состояние и понял, что палка не задела жизненно важные органы.



