Американец с палкой в пробитом боку спустился с горы пешком, чтобы не платить за спасение
Американец спустился с горы с треккинговой палкой в боку, чтобы не платить за спасение
В американском штате Монтана мужчина с травмой, угрожающей жизни, отказался от вызова спасателей и прошёл 16 километров по горам, чтобы не платить за дорогостоящую эвакуацию на вертолёте. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
На прошлой неделе житель Монтаны Дэвид Чифальди совершал восхождение на Гранит-Пик вместе с двумя друзьями. За 300 метров до вершины он поскользнулся и упал на свою треккинговую палку. Та вошла в бок чуть ниже левой руки и вышла через спину. Будучи медбратом отделения неотложной помощи, пострадавший оценил своё состояние и понял, что палка не задела жизненно важные органы.
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Несмотря на то, что его друзья связались со спасателями, мужчина решил спускаться самостоятельно. Он опасался счетов за вертолётную эвакуацию.
Спуск по сложному рельефу занял около шести с половиной часов — всё это время в теле оставался инородный предмет. В больнице Биллингса хирурги успешно извлекли его. После восстановления американец планирует завершить свое восхождение.
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