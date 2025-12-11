В Подмосковье мужчина выкупил долю в наркобизнесе за 500 тысяч кредитных рублей
В Подмосковье арестовали 39-летнего россиянина при получении оборудования для нарколаборатории; ему предъявлено обвинение по статье о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как казалось, мужчина приехал из Муравленко и откликнулся на объявление о криминальном заработке. Он перевел организаторам полмиллиона кредитных рублей на криптокошелек и арендовал дом в деревне Бор в Сергиево-Посадском округе.
В ходе операции злоумышленники через тайники передавали ему химические компоненты, оборудование и инструкции для производства наркотиков. Задержание произошло в момент получения нового вакуумного насоса для лаборатории. Мужчина арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»).
