В Подмосковье мужчина выкупил долю в наркобизнесе за 500 тысяч кредитных рублей

11 декабря 2025, 13:40

Фото: iStock/alexkich

В Подмосковье арестовали 39-летнего россиянина при получении оборудования для нарколаборатории; ему предъявлено обвинение по статье о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает «Лента.ру».