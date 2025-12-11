Достижения.рф

18-летняя россиянка получила срок за попытку убить новорожденного ребенка

В Горячем Ключе мать получила срок после попытки убить новорожденного ребенка
Фото: istockphoto/Anna Derzhina

В Горячем Ключе суд приговорил 18-летнюю мать к двум годам принудительных работ за попытку убить своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.



Кроме того, из ее заработной платы будет удерживаться 15 процентов в доход государства каждый месяц. Молодую женщину признали виновной по статье о покушении на убийство матерью новорожденного сразу после родов.

Она полностью признала свою вину и выразила раскаяние.

По версии следствия, в июле девушка, не обращаясь за медицинской помощью и не состоя на учете по беременности и родам, родила мальчика. Не желая воспитывать младенца, она спрятала его в антресоль дивана и покинула место происшествия. Пострадавшего обнаружила мать девушки, после чего передала его медикам.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0