18-летняя россиянка получила срок за попытку убить новорожденного ребенка

11 декабря 2025, 13:00

В Горячем Ключе мать получила срок после попытки убить новорожденного ребенка

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

В Горячем Ключе суд приговорил 18-летнюю мать к двум годам принудительных работ за попытку убить своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.