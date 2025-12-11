Стало известно состояние пострадавших при взрыве в российском университете

11 декабря 2025, 13:01

ТАСС: двое пострадавших при взрыве в ПНИПУ находятся в состоянии средней тяжести

Фото: iStock/gorodenkoff

Мужчины 64 и 37 лет, пострадавшие при взрыве в Пермском политехническом университете, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей учебного заведения.