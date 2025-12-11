Стало известно состояние пострадавших при взрыве в российском университете
Мужчины 64 и 37 лет, пострадавшие при взрыве в Пермском политехническом университете, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей учебного заведения.
По данным агентства, еще один человек, пострадавший при взрыве, отказался от госпитализации. Все трое — сотрудники местных предприятий и не относятся к ПНИПУ.
Напомним, в лаборатории Пермского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда. В результате ЧП погибли два человека — взрослый и ребенок. Также известно о четырех пропавших. Сейчас на месте работают экстренные службы.
