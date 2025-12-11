Россиянин домогался детей на улице и получил срок

11 декабря 2025, 13:20

Педофил из Карелии получил 11 лет колонии

Фото: iStock/Stivog

32-летнего жителя Карелии приговорили к 11 годам колонии общего режима за домогательства к детям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в своем телеграм-канале.