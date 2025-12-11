Россиянин домогался детей на улице и получил срок
32-летнего жителя Карелии приговорили к 11 годам колонии общего режима за домогательства к детям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в апреле этого года на детской площадке в одном из пригородов. Там пьяный мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера — всего пострадали восемь несовершеннолетних. В происходящее вмешались неравнодушные прохожие и защитили детей от педофила. Они также вызвали на место полицию.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК и части 3 статьи 135 УК. Мужчина полностью признал вину. Во время следствия он содержался под стражей.
Читайте также: