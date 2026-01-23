В Подмосковье мужчина зарезал двух собутыльников и поджег квартиру
В Дмитрове арестовали 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух человек и поджоге квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации подмосковной прокуратуры, трагедия произошла 18 января. Молодой человек распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом обоих по грудной клетке.
Чтобы скрыть следы преступления, он устроил поджог квартиры. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и умышленном уничтожении имущества путем поджога.
