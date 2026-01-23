Провалившегося под лед ребенка спас его восьмилетний друг в Дагестане
В Дагестане восьмилетний мальчик спас друга, провалившегося под лед. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 19 января на озере Ак-Гель. Шестеро детей вышли на замерзшую поверхность, но лед оказался слишком тонким и треснул. Большинству удалось быстро добежать до берега, однако один ребенок провалился в воду и начал уходить под лед.
На помощь не раздумывая бросился Муаз. Он подполз к краю полыньи, протянул руку и сумел вытащить друга из ледяной ловушки. Сам мальчик позже рассказал, что времени оценивать опасность не было — он понимал, что счет идет на секунды.
