23 января 2026, 15:19

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Екатеринбурге подросток распространял детскую порнографию из-за ревности. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».





Как оказалось, 17-летний юноша влюбился в 15-летнюю школьницу. 14 ноября фигурант заметил, как его 16-летний друг занимается сексом с девочкой, и снял все происходящее на видео.



Два месяца подозреваемый никому не рассказывал об увиденном. Когда он понял, что школьница не испытывает к нему симпатии, то отправил снятое видео ее маме, которое она получила 20 января.





«После «разбора полетов» с дочерью написала заявление по факту незаконного изготовления порнографии с ее ребенком. Сама девочка призналась, что в тот день сильно напилась», — сказал собеседник издания.