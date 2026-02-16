В Подмосковье мужчину спасли из-под упавшего с крыши сугроба

16 февраля 2026, 15:13

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину, заваленного сошедшим с крыши частного дома снегом, освободили спасатели. Инцидент произошёл на Привольной улице в городе Куровское Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу спасения «Система-112» позвонила женщина. Она рассказала, что её 56-летний муж попал под снежный завал и не может выбраться.





«Спасатели немедленно прибыли по вызову, начали расчищать сугроб перед домом и вскоре обнаружили вытянутые руки и голову мужчины, который просил о помощи. Пострадавшего аккуратно извлекли из снега, параллельно разговаривая с ним, чтобы поддержать», — говорится в сообщении.