В российском городе обнаружили женщину с отрезанной ногой
В башкирском Стерлитамаке на железнодорожных путях обнаружили женщину с тяжёлой травмой ноги. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на источники в экстренных службах.
По данным собеседников издания, происшествие случилось на улице Черноморской в районе железнодорожного переезда. Пострадавшей оказалась местная жительница 1990 года рождения. Уточняется, что она попала под поезд и осталась жива, однако при извлечении из-под вагона выяснилось, что ей отрезало конечность.
Также у женщины зафиксировали травмы головы и живота. Её доставили в больницу Стерлитамака в состоянии шока.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
