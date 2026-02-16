В российском городе обнаружили женщину с отрезанной ногой

16 февраля 2026, 15:10

Ufa1.ru: женщина попала под поезд в Стерлитамаке и лишилась ноги

Фото: istockphoto/Serjio74

В башкирском Стерлитамаке на железнодорожных путях обнаружили женщину с тяжёлой травмой ноги. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на источники в экстренных службах.