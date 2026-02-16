Достижения.рф

В российском городе обнаружили женщину с отрезанной ногой

Ufa1.ru: женщина попала под поезд в Стерлитамаке и лишилась ноги
Фото: istockphoto/Serjio74

В башкирском Стерлитамаке на железнодорожных путях обнаружили женщину с тяжёлой травмой ноги. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на источники в экстренных службах.



По данным собеседников издания, происшествие случилось на улице Черноморской в районе железнодорожного переезда. Пострадавшей оказалась местная жительница 1990 года рождения. Уточняется, что она попала под поезд и осталась жива, однако при извлечении из-под вагона выяснилось, что ей отрезало конечность.

Также у женщины зафиксировали травмы головы и живота. Её доставили в больницу Стерлитамака в состоянии шока.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Никита Кротов

