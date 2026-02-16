Уважаемый имам 11 лет насиловал девочек и женщин, угрожая им чёрной магией
В Лондоне вынесли приговор имаму, признанному виновным в изнасилованиях и сексуальном насилии. Суд установил, что преступления религиозный деятель совершал в период с 2004 по 2015 год. Об этом сообщает издание Mirror.
54-летний Абдул Халим Хан служил в районе Тауэр-Хамлетс. Жертвами осужденного стали семь человек, в том числе три несовершеннолетние девушки. Хан пользовался своим положением духовного лица и убеждал потерпевших в том, что обладает сверхъестественными способностями.
Он заявлял жертвам, что в них вселились злые духи, и предлагал помощь. Встречи он назначал в уединённых местах, где совершал преступления. Чтобы потерпевшие молчали, мужчина угрожал им чёрной магией и проклятиями в адрес их семей.
Дело возбудили в 2017 году после обращения 12-летней потерпевшей к учительнице. Хан вину отрицал, но присяжные признали его виновным. Приговор огласят в марте.
