Уважаемый имам 11 лет насиловал девочек и женщин, угрожая им чёрной магией

16 февраля 2026, 14:36

Суд присяжных признал имама из Лондона виновным в изнасилованиях семерых человек

Фото: Istock/Sebastian Gorczowski

В Лондоне вынесли приговор имаму, признанному виновным в изнасилованиях и сексуальном насилии. Суд установил, что преступления религиозный деятель совершал в период с 2004 по 2015 год. Об этом сообщает издание Mirror.