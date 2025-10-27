В Подмосковье с начала года отремонтировали более 1,2 тыс. подъездов
Свыше 1,2 тыс. подъездов отремонтировали в Московской области с начала текущего года, план выполнен почти на 70%. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона вице-губернатор Владислав Мурашов.
Он отметил, что речь идёт не о капитальном ремонте, а о регулярном обновлении мест общего пользования в многоквартирных домах. В программу входит приведение в порядок входной группы, стен и потолков, замена светильников и почтовых ящиков, а также оконных блоков.
«Всего в этом году в план вошёл ремонт 1845 подъездов. Работы завершили в 1282 подъездах — это 69% от плана. В 511 подъездах работы сейчас ведутся и в 52 вошедших в план подъездах — не ведутся», — сказал Владислав Мурашов.Он добавил, что на 100% план ремонта выполнили в четырёх округах: Орехово-Зуевском, где обновили 132 Талдоме (46 подъездов), Можайском (28 подъездов) и Мытищах (27 подъездов). Отстающими оказались округа Лобня, Луховицы, Дмитровский и Дубна.
Владислав Мурашов также отметил, что ремонт подъезда занимает около месяца, поэтому у муниципалитетов ещё есть время выполнить готовой план.