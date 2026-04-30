В Подмосковье на майские праздники усилили контроль противопожарных ограничений
Жителям и гостям региона необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасности в период майских праздников. О них нужно помнить при посещении лесных территорий, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Там напомнили, что с 20 апреля в Подмосковье действует особый противопожарный режим с рядом строгих ограничений.
«В этот период полностью запрещено разведение костров, использование мангалов и любых других источников открытого огня. Под запретом остаётся оставление мусора в лесах, поскольку это провоцирует возгорания. Даже брошенный окурок или тлеющий костёр могут привести к масштабным лесным пожарам, наносящим серьёзный ущерб экологии и представляющим угрозу для жизни людей», – отметили в ведомстве.Леса патрулируют сотрудники лесной охраны, полиции, спасатели и представители муниципальных властей. В праздничные дни контроль за соблюдением правил будет усилен.
Штрафы для граждан за нарушение противопожарных требований составляют от 40 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц – от 60 000до 90 000 рублей, а для юрлиц – от 600 000 до миллиона рублей.
Обнаружив возгорание, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.