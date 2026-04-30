В Подмосковье на майские праздники усилили контроль противопожарных ограничений

30 апреля 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Жителям и гостям региона необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасности в период майских праздников. О них нужно помнить при посещении лесных территорий, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Там напомнили, что с 20 апреля в Подмосковье действует особый противопожарный режим с рядом строгих ограничений.

«В этот период полностью запрещено разведение костров, использование мангалов и любых других источников открытого огня. Под запретом остаётся оставление мусора в лесах, поскольку это провоцирует возгорания. Даже брошенный окурок или тлеющий костёр могут привести к масштабным лесным пожарам, наносящим серьёзный ущерб экологии и представляющим угрозу для жизни людей», – отметили в ведомстве.