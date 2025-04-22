В Подмосковье с начала весны спили более 200 опасных деревьев

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Специалисты ликвидировали в Подмосковье с начала весны свыше 200 сухостойных и аварийных деревьев. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе продолжаются работы в рамках месяца уборки и благоустройства. Это, например, очистка газонов от мелкого мусора и прошлогодней листвы; промывка внутридворовых проездов, парковочных карманов и тротуаров, контейнерных площадок; ремонт детских игровых площадок и малых архитектурных форм; удаление вандальных надписей, опиловка сухостойных и аварийных деревьев. С начала весны таких деревьев в регионе спилили более 200», – отметили в ведомстве.Как отметили инспекторы министерства, в первую очередь проводится вырубка сухих аварийных деревьев с критическим углом наклона, которые представляют повышенную опасность. Затем ликвидируют сухостойные деревья.
В ведомстве напомнили, что, заметив сухое дерево во дворе дома, нужно обратиться в территориальный отдел министерства для оперативной ликвидации.
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Лора Луганская