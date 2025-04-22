Жителей Подмосковья перед праздниками предупредили о штрафах за костры во дворах

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В преддверии длинных майских выходных инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области усилили контроль за порядком во дворах. Они также напомнили о необходимости соблюдать правила и штрафах за их нарушение.
Так, во дворе действует запрет на разжигание мангалов и открытого огня. Для жарки шашлыков предусмотрены специальные места. За нарушение требований пожарной безопасности полагаются штрафы от 5 до 15 тыс. рублей, за нарушение общественного порядка – от 500 до 1 тыс. рублей.
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«Под запретом также сброс отходов в неположенном месте. После отдыха убирайте за собой отходы, выбрасывая их в специально отведённые места – на контейнерные площадки. Нельзя оставлять мусор на прилегающей территории, сбрасывать в контейнер крупногабаритные и строительные материалы. Для этого предназначены специальные бункеры», – добавили в пресс-службе Минчистоты.Помимо этого, из-за необходимости беспрепятственного доступа машин экстренных и коммунальных служб недопустима парковка у контейнерных площадок. За парковку в зоне контейнерной площадки, в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена» предусмотрен штраф в 2 тыс. 250 рублей.
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Лора Луганская