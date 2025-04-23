В Подмосковье с начала апреля отремонтировали более 70 детских горок

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Свыше 70 горок отремонтировали на детских игровых площадках Московской области с начала текущего месяца, информацию об этом разместила в соцсетях пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего с начала апреля в Подмосковье отремонтировали более 70 детских горок. Топ-3 муниципалитетов по объёму проделанной работы составили Раменский округ, где в порядок привели 33 горки, Люберцы (десять горок) и Одинцовский округ (шесть горок)», — говорится в сообщении.Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регулярно размещает актуальную тематическую информацию на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Министерство чистых дел».
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