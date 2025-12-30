В Подмосковье на три месяца продлили отмену согласования облика нежилых объектов
Согласовывать архитектурно-градостроительный облик (АГО) объектов недвижимости для капитальных построек нежилого назначения не потребуется в Московской области ещё три месяца. Об этом сообщили в Мособлэнерго.
Отказ от согласования является временной мерой поддержки предпринимателей. Теперь её продлили до 31 марта.
«Согласование АГО не требуется для нежилых объектов, общая площадь которых составляет менее полутора тысяч квадратных метров., а также для индивидуальных домов и блокированных домов, если в ряду их не более двух», — говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что для объектов, внешний облик которых необходимо утверждать, все параметры по архитектурным и цветовым решениям зафиксированы в правилах землепользования и застройки. Они размещены на Геопортале Подмосковья.