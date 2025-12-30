В Подмосковье на три месяца продлили отмену согласования облика нежилых объектов

30 декабря 2025, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Согласовывать архитектурно-градостроительный облик (АГО) объектов недвижимости для капитальных построек нежилого назначения не потребуется в Московской области ещё три месяца. Об этом сообщили в Мособлэнерго.





Отказ от согласования является временной мерой поддержки предпринимателей. Теперь её продлили до 31 марта.





«Согласование АГО не требуется для нежилых объектов, общая площадь которых составляет менее полутора тысяч квадратных метров., а также для индивидуальных домов и блокированных домов, если в ряду их не более двух», — говорится в сообщении.