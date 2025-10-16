В Подмосковье на «Золотой осени – 2025» представили цифровую карту почв
На стенде Подмосковья в рамках выставки «Золотая осень — 2025» продемонстрировали работу системы мониторинга сельхозземель.
Посетители смогли оценить интерактивную карту плодородия почв на портале «Мой АПК», а также увидеть, как спутниковые данные и технологии точного земледелия помогают подмосковным аграриям повышать эффективность работы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С момента запуска портал «Мой АПК» показал высокую востребованность: если ранее сведения о мерах поддержки собирались с разных ресурсов и фиксировалось около 460 просмотров в год, то за первые 11 дней работы портал получил 1 620 обращений. Пилотный проект с картой почв позволяет аграриям анализировать состояние полей, прогнозировать урожайность и получать рекомендации по удобрениям.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что интеграция космического мониторинга и цифровых сервисов открывает новые возможности для сельхозпроизводителей. Проект реализуется при поддержке Института космических исследований РАН и РосАгрохимслужбы. Более подробную информацию можно увидеть в официальном телеграм-канале министерства.
Читайте также: