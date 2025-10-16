Достижения.рф

В Подмосковье на «Золотой осени – 2025» представили цифровую карту почв

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На стенде Подмосковья в рамках выставки «Золотая осень — 2025» продемонстрировали работу системы мониторинга сельхозземель.



Посетители смогли оценить интерактивную карту плодородия почв на портале «Мой АПК», а также увидеть, как спутниковые данные и технологии точного земледелия помогают подмосковным аграриям повышать эффективность работы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С момента запуска портал «Мой АПК» показал высокую востребованность: если ранее сведения о мерах поддержки собирались с разных ресурсов и фиксировалось около 460 просмотров в год, то за первые 11 дней работы портал получил 1 620 обращений. Пилотный проект с картой почв позволяет аграриям анализировать состояние полей, прогнозировать урожайность и получать рекомендации по удобрениям.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что интеграция космического мониторинга и цифровых сервисов открывает новые возможности для сельхозпроизводителей. Проект реализуется при поддержке Института космических исследований РАН и РосАгрохимслужбы. Более подробную информацию можно увидеть в официальном телеграм-канале министерства.

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0