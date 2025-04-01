Жителям Подмосковья рассказали об уровне пожарной опасности в лесах региона

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В ближайшие три для в лесах Московской области ожидается средний и низкий уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Во вторник, 1 апреля, на большинстве лесных территорий Московской области ожидается III — средний — класс пожарной опасности. Кроме того, более низкий — второй — класс пожарной опасности ожидается в шести лесничествах: это «Русский лес», Шатурское, Ступинское, Виноградовское, Подольское и Луховицкое. А в Егорьевском лесничестве пожарная опасность отсутствует», — говорится в сообщении.2 и 3 апреля уровень пожарной опасности снизится: на большей части ожидается первый класс пожарной опасности, указывающий на крайне малую вероятность возгораний. Исключение составит Талдомское лесничество, где ожидается второй класс пожарной опасности.
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