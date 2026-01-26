В Уваровке почтили память освободителей в 84-ю годовщину освобождения посёлка

26 января 2026, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

В посёлке городского типа Уваровка Можайского округа прошли памятные мероприятия, приуроченные к 84-й годовщине освобождения населённого пункта от немецко-фашистских захватчиков. Торжественный митинг организовали на площади у местного Дома культуры, сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.





Мероприятие начали с торжественных фанфар и чтения стихотворений, которые напомнили жителям о цене Победы и подвиге защитников Родины.



Вахту памяти открыл военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе. После его выступления прозвучал гимн России. Участники митинга почтили память павших минутой молчания.



Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа К жителям обратились глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и депутат Совета депутатов округа, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.



«Мы помним и чтим подвиг наших защитников. На Можайской линии обороны, на подступах к Москве, насмерть стояли солдаты Красной Армии. А когда враг пришел на нашу землю, в дело вступили партизаны. Уваровка занимает особое, символическое место в истории битвы за Москву. Она стала последним пунктом Московской области, освобожденным от фашистов», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.