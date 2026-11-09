В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс «Волонтёр года»

09 ноября 2026, 19:36

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области стартовал ежегодный областной конкурс для добровольцев «Волонтёр года 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





Там напомнили, что в этом году конкурс празднует пятилетний юбилей. За это время он стал одной из главных площадок, где чествуют самых активных волонтёров и тех, кто внёс заметный вклад в развитие подмосковного добровольческого движения.

«Конкурс начинался как муниципальный, но получил много положительных отзывов и запрос от других городов. Вот уже три года он имеет областной статус. В прошлом году на него поступило более 230 заявок. В Подмосковье живёт много неравнодушных людей, посвятивших жизнь помощи другим. Здорово, что есть повод отметить их работу. Приглашаю принять участие в конкурсе и рассказать о своих добрых делах», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО