В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс «Волонтёр года»
В Московской области стартовал ежегодный областной конкурс для добровольцев «Волонтёр года 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
Там напомнили, что в этом году конкурс празднует пятилетний юбилей. За это время он стал одной из главных площадок, где чествуют самых активных волонтёров и тех, кто внёс заметный вклад в развитие подмосковного добровольческого движения.
«Конкурс начинался как муниципальный, но получил много положительных отзывов и запрос от других городов. Вот уже три года он имеет областной статус. В прошлом году на него поступило более 230 заявок. В Подмосковье живёт много неравнодушных людей, посвятивших жизнь помощи другим. Здорово, что есть повод отметить их работу. Приглашаю принять участие в конкурсе и рассказать о своих добрых делах», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Заявки на конкурс принимаются до 16 ноября. Необходимо заполнить заявку по ссылке и зарегистрироваться на мероприятие на платформе «Волонтёры Подмосковья».
Участвовать могут жители Московской области от 14 лет, которые занимаются добровольчеством, волонтёрские объединения, работающие на территории региона. Соревноваться можно по разным направлениям: социальному, экологическому, патриотическому, гуманитарному, событийному и других.
Отдельные номинации предусмотрены для добровольцев старше 55 лет, начинающих волонтёров, наставников и добровольческих объединений. Среди 12 номинаций есть и главная – «Волонтёр года». Подробнее о каждой номинации можно узнать по ссылке.
Торжественная церемония награждения победителей состоится 27 ноября.