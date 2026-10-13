В Подмосковье начали выпускать корты для падел-тенниса
Корты для игры в падел-теннис начал производить резидент индустриального парка «Есипово» в округе Солнечногорск «Промпарк Кенгуру Про». Об это сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Компания специализируется на выпуске спортивного оборудования. Расширить производство удалось благодаря запуску второго завода.
«Инвестиции в проект по увеличению производственных мощностей составили около 250 миллионов рублей», — отметила зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Падел сочетает в себе элементы тенниса и сквоша. Корт для этой игры представляет из себя игровую площадку размером 20х10 метров, окружённую металлическими или стеклянными стенами.