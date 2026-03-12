В Жуковском началось строительство детсада на 290 мест
Детский сад, рассчитанный на 290 воспитанников, появится на улице Гудкова в Жуковском. Строительство уже началось. Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь детсада составит пять с половиной тысяч квадратных метров.
«В здании предусмотрены 12 групповых ячеек с игровыми, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами, физкультурный зал, кружковые, медпункт, а также административно-бытовые помещения, включая кухню и постирочную», — говорится в сообщении.Завершить строительство должны в сентябре 2027 года.
Ранее сообщалось, что капремонт Лунёвской школы в округе Химки готов уже на треть.