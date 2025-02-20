В Подмосковье начались проверки готовности лесопожарных станций к тёплому сезону

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Проверки готовности 28 лесопожарных станций Московской области к наступающему опасному сезону стартовали в регионе, в состав комиссии вошли представители Центрлесхоза и Мособллеса, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Особое внимание при проверке уделяется укомплектованности штата лесопожарных формирований и готовности оборудования, специализированной техники, инвентаря и снаряжения к тушению лесных пожаров», — уточнил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Он добавил, что такие проверки позволят подойти к пожароопасному сезону максимально подготовленными, что обеспечит стабильную ситуацию на всей территории Московской области.
Отмечается, что годовой сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье в настоящее время проходит согласование в Федеральном агентстве лесного хозяйства.
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