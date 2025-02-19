В Подмосковье стартовал набор сезонных лесных пожарных

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Набор сезонных лесных пожарных начался в Московской области, работу им предлагают на 28 лесопожарных станциях региона, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В рамках подготовки к пожароопасному сезону мы каждый год усиливаем группировку пожарных и других специалистов, участвующих в ликвидации возгораний. В настоящее время уже формируются списки и составляются графики обучения, так как лесным пожарным необходимо перед выходом на работу пройти специальную подготовку», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.В настоящее время на лесопожарных станциях Подмосковья открыто 112 вакансий — сезонных и постоянных. Подробную информацию о трудоустройстве в этой сфере желающие могут получить в отделе кадров Цетролесхоза: по телефону: +7498-602-22-99 (доб. 59-063) или через электронную почту centrles-ok@mail.ru.
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