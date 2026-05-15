В Подмосковье начались рейды по снижению детского травматизма на дорогах

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Социальный раунд «Безопасная мобильность» стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ГАИ.



В рамках раунда в разных округах региона сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, направленные на снижение детского травматизма в ДТП.

«Основной целью проекта является профилактика дорожных аварий с участием несовершеннолетних водителей мототехники, велосипедов и средств индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ будут проверять соблюдение правил дорожного движения. В программу входят также мероприятия по повышению уровня знаний ребят о ПДД и улучшению их навыков вождения самокатов и велосипедов.

Раунд «Безопасная мобильность» продлится до конца мая.
Лев Каштанов

